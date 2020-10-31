Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет

Глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін наполягає, що Україна не має погоджувати з міжнародними партнерами важливі законодавчі зміни.

Свою позицію політик озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зміни Конституційного Суду не можуть погоджуватись із ЄС або "сімкою". З Китаєм, Гватемалою або ОПЕК - теж. Це суверенне право українських законодавців, Ради і президента", - написав Рахманін.

Глава фракції "Голос" порівняв оновлення складу Конституційного Суду з ідеєю внести до Конституції "особливий статус" окупованих територій, яку погодили з Путіним.

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"Надмірно енергійним пропоную почитати, що таке "суверенітет". Хоча б у Вікіпедії. Можна на тридцятому році незалежності хоча б пробувати бути суб'єктом політики, а не вічним об'єктом?" - підсумував Рахманін.

Раніше глава глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зміну складу Конституційного Суду погоджено з Європарламентом і послами країн "Великої сімки".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

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Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.