Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції (виправлено)

Венеціанська комісія попереджає, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного Суду України буде "кричущим порушенням" Основного закону країни і закликає розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Про це йдеться в листі голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та президента GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) Маріна Мрчели на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ

"Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть із вагомої причини, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією", - сказано в листі.

Автори послання закликають зважати на несприятливі наслідки від "можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів".

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"GRECO (Група країн Європи проти корупції) продовжить моніторинг дотримання Україною міжнародних антикорупційних стандартів. Венеціанська комісія і Рада Європи готові - в терміновому порядку, але з часом, необхідним для проведення ретельного аналізу різних варіантів, - допомогти вам у розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації", - заявили Букіккіо та Мрчела.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

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Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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