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Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції (виправлено)

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Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції (виправлено)
Венеціанська комісія попереджає, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного Суду України буде "кричущим порушенням" Основного закону країни і закликає розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Про це йдеться в листі голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та президента GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) Маріна Мрчели на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ

"Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть із вагомої причини, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією", - сказано в листі.

Автори послання закликають зважати на несприятливі наслідки від "можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів".

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"GRECO (Група країн Європи проти корупції) продовжить моніторинг дотримання Україною міжнародних антикорупційних стандартів. Венеціанська комісія і Рада Європи готові - в терміновому порядку, але з часом, необхідним для проведення ретельного аналізу різних варіантів, - допомогти вам у розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації", - заявили Букіккіо та Мрчела.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

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Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Бгг)Видно шо в природе два Совета Европы.
    Один для арахамии, другой для разумкова.
  • Igor L
    Суддів КСУ потрібно не просто звільнити а стратити за порушення присяги і зраду України. Це рішення КСУ не є правосудним і взагалі не є правовим, тому суддів КСУ, а також депутатів які дали таке подання потрібно арештувати і віддати під спеціальний трибунал, який винесе їм вирок з виключною мірою покарання! Повітря в Україні різко стане чистішим після страти цих ворогів України!

    Ганнна Маляр

    29 жовтня о 15:20 ·

    Конституційний суд загнав державу у дуже складну ситуацію своїм останнім рішенням.

    Спробую уникати політичної оцінки і зупинюсь на деяких юридичних аспектах цього рішення.

    КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації". Це саме та стаття за якою можна було притягати чиновників до кримінальної відповідальності за умисне приховування майна та неподання декларації.

    Конституційний суд мотивував своє рішення тим, що декларування недостовірної інформації не здатне заподіяти істотної шкоди суспільству, державі, фізичній або юридичній особі, а отже не є аж настільки суспільно небезпечним, щоб вважатись злочином.

    Я вважаю, що КСУ у цьому пункті перевищив свої повноваження і почав регулювати ту сферу, за яку не відповідає. Поняття і критерії злочину встановлює не Конституція, а Кримінальний кодекс. І це право Верховної Ради визначати те чи інше діяння суспільно небезпечним та криміналізувати його.

    Відповідно до ст. 8 Закону України "Про Конституційний суд України" - Конституційний суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України. Тобто відповідає чи не відповідає норма Кримінального кодексу особливої частини нормі Кримінального кодексу з загальної частини - це не компетенція КСУ.

    КСУ повинен вирішувати чи відповідає норма Кримінального кодексу Конституції. Але посилань на статті Конституції, яким не відповідає ст. 366-1 Кримінального кодексу України - в рішенні КСУ немає. Є лише посилання на порушення принципу верховенства права. Тобто, за версією КСУ, наявність в законодавстві кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації - це порушення принципу верховенства права. Навіть не хочу це коментувати.

    І на останок. В Кримінальному кодексі України є чимало злочинів, от скажімо є примушування до вступу у шлюб, за що передбачається до 3-х років позбавлення волі. За логікою КСУ виходить, що, це злочин значно небезпечніший для нашої держави і суспільства, ніж приховування чиновниками своїх статків.
  • Максим Н.
    Дык увольнять и не надо. Надо просто снять неприкосновенность и посадить с конфискацией.
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