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Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову

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Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову
Велика палата Конституційного Суду України у вівторок, 3 листопада, продовжить розглядати справу про конституційність закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це сказано в порядку денному, оприлюдненому на сайті КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання)", - зазначається в порядку денному.

Засідання розпочнеться о 10:00.

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Як повідомлялося, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про українську мову, який передбачає обов'язкове використання державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя. За відповідний законопроєкт у другому читанні і в цілому проголосували 278 народних депутатів.

Закон набув чинності 16 липня 2019 року.

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21 червня 2019 року до КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" у Раді Вадим Новинський.

Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Ето полный пздц. Вместо того чтобы заниматься соблюдением законов самый высший суд работает на врага и ставит под сомнение украинский язык в Украине. Может етот суд напалмом выжечь до суда чтобы не видеть как ети мрази будут издеваться над Украиной?
  • wake up-UA
    Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 6330
  • Светлана Науменко
    Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 3598Дмитро Ярош

    Знаєте, що найбільше вражає на війні?

    Ні - навіть, не смерті близьких людей. Це дуже боляче, але закономірно. Війна, на превеликий жаль, без втрат не обходиться. Справедлива війна - це завжди жертва...

    Коли віриш у Бога і знаєш, що воюєш за Свободу і Незалежність своєї Нації, тоді розумієш, що ті, хто гине за Батьківщину - живуть вічно...

    Найбільше на війні вражає цинізм тилових пацюків... Прикладів і в минулій владі, і в існуючій - безліч.

    Найсвіжіший - це коли «кончіна» тварина, яка займає одну із найвищих посад в Державі, такий собі хрунь тупицький, під час війни «переоформив» своє майно, в окупованому кац@п@ми українському Криму... Ви уявляєте, украінці, що ця мерзота зробила?..

    А таких як він, справді, немало...

    Вони - голосують за колаборантів з ОПЗЖ та за інших гнид; вони - зневажають нашу Революцію Гідності; вони «грають членами на роялях»; вони - не відповідають на ворожий вогонь; вони - зневажають все українське; вони - ті, про яких колись писали: «Народ, який немає Честі, не буде мати і Хліба»...

    Надихає одне: я бачив на Майдані та на Війні тисячу тисяч українців, яким «нєкакаяразніца», і які готові віддати все найдорожче во благо своєї Нації та Держави.

    А доти, доки є люди, здатні вбивати ворогів, і при необхідності гинути, в ім'я вищих ідеалів, всіляке бидло, типу тупицького, не буде ганебним маркером нашого народу...

    Геть бидло!

    Слава Україні!
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