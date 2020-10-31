Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом"

Порядок денний найближчих засідань Конституційного Суду України свідчить про те, що КС став "суто реакційним політичним органом".

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на, скажімо так, найближчий календарний план КС, то неозброєним оком буде видно всю їхню чудову задумку. Максимально розлютити суспільство. Змусити його рвати й метати. Буквально на 3 листопада один за одним стоять нагальні розгляди закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Крім того, обидва закони буде розглянуто виключно в закритому режимі. Ну, щоб ніхто не знав, чому нас повернули років на 10 назад", - сказав Подоляк.

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Радник глави ОП вважає, що все це змушує поставити запитання: заради чого або заради кого КС "навмисно йде на таку жорстку ескалацію"?

"Адже це точно ескалація. Адже це явно не бажання заспокоїти суспільство і ухвалити розумні та зважені рішення. По суті, можна і потрібно говорити про те, що КС сьогодні став виключно реакційним політичним органом. Не суддівським. Не над сутичкою. А саме учасником і прямим заінтересантом провокаційного політичного процесу", - наголосив він.

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На думку Подоляка, КС "явно виступає в інтересах однієї із сторін".

"Не сумніваюся, що якщо це не зупинити, то вулиця реально буде вирувати і рвати. І матиме рацію. Не можна так нахабно і цинічно ламати новий суспільний договір, за який країна заплатила величезну ціну", - зазначив він.

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