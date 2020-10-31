"Пан'європейський рух Австрії" виступив проти скасування безвізу для України

У "Пан'європейському русі Австрії" застерегли від скасування безвізу для українців через рішення Конституційного Суду про скасування електронних декларацій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Генсек "Пан’Європа-Австрія" Райнгард Клучек заявив: "Загальне покарання українських громадян шляхом, наприклад, скасування безвізу зашкодить невинним громадянам і лише посилить розчарування".

За його словами, це також ніяк не вплине на тих, хто, найімовірніше, зможе і надалі вільно подорожувати завдяки своїм корпоративним мережам у податкових гаванях ЄС.

Водночас у "Пан’Європа-Австрія" зауважили, що запровадження обов’язкового електронного декларування для політиків та держслужбовців було одним із найважливіших кроків у боротьбі з корупцією.

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"Це також є центральним компонентом лібералізації візового режиму для українців із боку ЄС. Ця лібералізація зараз висить на волосині", - зазначив радник із міжнародних питань організації Штефан Хабьок.

У "Пан'європейському русі Австрії" переконані, що уряд, президент та парламент України "мають нарешті жорстко виступити проти корумпованих мереж у країні". Зі свого боку, Євросоюз та партнери України також мають посилити відповідний тиск.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.