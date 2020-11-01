"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн

Група депутатів "Слуги народу" зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону про створення державної бази геномної інформації людини. Насамперед автори законопроєкту хочуть збирати зразки ДНК злочинців, силовиків і військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

"Метою прийняття акту є законодавче врегулювання процесів створення та функціонування обліку геномної інформації людини в Україні та удосконалення роботи правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості особи, а також інших злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №4265.

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Депутати пропонують, щоб в обов'язковому порядку зразки ДНК здавали:

- люди, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, щодо яких обрано запобіжний захід;

- особи, які зазіхнули на життя і здоров'я інших людей, до яких за рішенням суду застосовано примусові медичні заходи;

- особи, які засуджені і відбувають покарання або мають незняту або непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також всіх категорій злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Крім того, до бази вноситимуть зразки ДНК невпізнаних тіл і близьких родичів зниклих безвісти.

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Також зразки збиратимуть в осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, військовослужбовців, поліцейських, співробітників Державного бюро розслідувань, Служби безпеки, прикордонників та співробітників Генеральної прокуратури. Військові здаватимуть зразки кожні вісім років.

Інші категорії громадян також зможуть добровільно здати зразки ДНК, однак це буде платно.

Вся інформація має зберігатися в базі 75 років, розпорядником архіву стане Міністерство внутрішніх справ.

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На створення бази даних ДНК знадобиться 276 млн гривень.

Зараз документ перебуває на розгляді комітету з питань правоохоронної діяльності.