НАЗК про заяву Венеціанської комісії щодо звільнення суддів КС: У своєму рішенні Суд щонайменше двічі порушив Конституцію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАЗК.
Зазначається, що швидке відновлення антикорупційної системи неможливо без скасування рішення КС.
"Таким чином, у цій ситуації варто врахувати три наступні обставини: у своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі:
Суд втрутився у повноваження Парламенту, зазначивши, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей, а також умисне неподання декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. Згідно з Конституцією України, визначення того, яке діяння є злочином, відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади", - йдеться в повідомленні.
У НАЗК зазначили, що це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність всіх гілок влади, прийнявши новий закон, неможливо.
"Конституція встановлює спільне для всіх гілок влади правило – діяти виключно в межах повноважень, у спосіб та на підставах, передбачених нею та законами України.
Згідно з Конституцією та законами України, КСУ міг приймати рішення лише щодо положень законодавства про запобігання корупції, які оскаржувались у конституційному поданні.Однак, судді порушили вимоги Конституції та скасували положення Закону України "Про запобігання корупції", які не оскаржувались у конституційному поданні 47 народних депутатів", - додали в НАЗК.
Крім того, в НАЗК нагадали, що бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.
"Приймаючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ – Мойсика, Сліденка та Завгородньої. Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день постановлення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн суддею Головатим, який був обізнаний з цим фактом на час участі у засіданні", -йдеться в заяві.
Також в НАЗК додали, що КСУ вказав на неприпустимість здійснення контролю подачі декларацій і конфлікт інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службами. Це суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з аналогічного питання.
"Так, Венеційська комісія в справі щодо змін до Судового кодексу у Вірменії зазначає, що перевірка декларацій органом, який не належить до судової влади, є кращим рішенням за створення окремої інституції для суддів", - йдеться в повідомленні.
У НАЗК додали, що "у своїх звітах GRECO позитивно оцінює створену в Україні систему декларування".
Раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія попереджає, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного Суду України буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликає розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.