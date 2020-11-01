НАЗК про заяву Венеціанської комісії щодо звільнення суддів КС: У своєму рішенні Суд щонайменше двічі порушив Конституцію

У Національному агентстві з питань запобігання корупції відреагували на заяву Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO) про необхідність утриматися від розпуску Конституційного Суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАЗК.

Зазначається, що швидке відновлення антикорупційної системи неможливо без скасування рішення КС.

"Таким чином, у цій ситуації варто врахувати три наступні обставини: у своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі:

Суд втрутився у повноваження Парламенту, зазначивши, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей, а також умисне неподання декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. Згідно з Конституцією України, визначення того, яке діяння є злочином, відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність всіх гілок влади, прийнявши новий закон, неможливо.

"Конституція встановлює спільне для всіх гілок влади правило – діяти виключно в межах повноважень, у спосіб та на підставах, передбачених нею та законами України.

Згідно з Конституцією та законами України, КСУ міг приймати рішення лише щодо положень законодавства про запобігання корупції, які оскаржувались у конституційному поданні.Однак, судді порушили вимоги Конституції та скасували положення Закону України "Про запобігання корупції", які не оскаржувались у конституційному поданні 47 народних депутатів", - додали в НАЗК.

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Крім того, в НАЗК нагадали, що бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.

"Приймаючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ – Мойсика, Сліденка та Завгородньої. Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день постановлення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн суддею Головатим, який був обізнаний з цим фактом на час участі у засіданні", -йдеться в заяві.

Також в НАЗК додали, що КСУ вказав на неприпустимість здійснення контролю подачі декларацій і конфлікт інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службами. Це суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з аналогічного питання.

"Так, Венеційська комісія в справі щодо змін до Судового кодексу у Вірменії зазначає, що перевірка декларацій органом, який не належить до судової влади, є кращим рішенням за створення окремої інституції для суддів", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК додали, що "у своїх звітах GRECO позитивно оцінює створену в Україні систему декларування".

Раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія попереджає, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного Суду України буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликає розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.