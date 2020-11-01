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Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС

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Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС
Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт про КСУ, бо цього вимагала ситуація.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Треба виходити з того, що президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація розширювалась в цьому разі після прийняття такого рішення (КСУ – Ред.), і потрібні були дуже швидкі та радикальні кроки. Звичайно, президент виходив з того, що потрібно такі кроки зробити. Він запропонував такий документ", — сказав він.

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Кравчук пояснив, чим є законопроєкт Зеленського.

"Документ як проєкт, а не як указ. А як проєкт закону, який буде розглядати Рада. І від ВР тепер залежить, як вона поставиться до цього, як вона оцінить ситуацію в цілому в Україні. І як вона прийме такі закони, такі рішення, які відновлять авторитет такої важливої структури як КСУ і погасять це полум’я, яке горить навколо КСУ. Це документ для обговорення у ВР, це зовсім не означає, що президент заявив, що це єдиний можливий варіант", — сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • Виктор Бондарчук
    ага... Бензином
  • Senator S 01a656ec
    Волей случая Поймавший Бога за бороду может от Бога ответочку получить....Господь взяток не дает и не берет....
  • Валерия Ларченко b661826f
    Так и зекретина пора распустить
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