Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
"Треба виходити з того, що президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація розширювалась в цьому разі після прийняття такого рішення (КСУ – Ред.), і потрібні були дуже швидкі та радикальні кроки. Звичайно, президент виходив з того, що потрібно такі кроки зробити. Він запропонував такий документ", — сказав він.
Кравчук пояснив, чим є законопроєкт Зеленського.
"Документ як проєкт, а не як указ. А як проєкт закону, який буде розглядати Рада. І від ВР тепер залежить, як вона поставиться до цього, як вона оцінить ситуацію в цілому в Україні. І як вона прийме такі закони, такі рішення, які відновлять авторитет такої важливої структури як КСУ і погасять це полум’я, яке горить навколо КСУ. Це документ для обговорення у ВР, це зовсім не означає, що президент заявив, що це єдиний можливий варіант", — сказав він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.