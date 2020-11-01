За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків

В Україні станом на ранок неділі, 1 листопада, зафіксовано 7 959 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Усього від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 395 440 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (883), Житомирській (708), Львівській (408) областях, а також в Києві (689).

За добу одужали 2 513 пацієнтів, всього від початку пандемії - 161 441 людини. Протягом минулої доби померли 110 раніше хворих. Всього з початку пандемії померли 7 306 осіб. Всього в Україні за станом на ранок 1 листопада COVID-19 хворіють 226 693 осіб, що на 5 336 осіб більше, ніж добою раніше.

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