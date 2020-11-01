Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Усього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв

Станом на ранок 1 листопада в світі зареєстрували 475 201 новий випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 6 488 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 4 406 405 випадків інфікування, з них 475 201 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 200 565 осіб, з них 6 488 за минулу добу.

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Побороли хворобу і вилікувалися 33,4 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 21-е місце світового рейтингу і перебуває на 8-му в Європі.



