Від коронавірусу за минулу добу в Києві померли 12 осіб, 50 одужали, виявлено 689 нових випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238.

Про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Києві минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Всього коронавірус забрав життя 778 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238.



Захворіли:

-353 жінки, віком від 18 до 84 років

-287 чоловіків, віком від 18 до 85 рокiв

-20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.



Захворіли також 25 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом‘янському - 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі.

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