За добу в ЗСУ виявили 112 нових випадків COVID-19, зафіксований 17-й летальний випадок, - командування Медсил

Станом на 10.00 1 листопада в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 1 701 особа.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 10.00 1 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1701 особа.

Всього за час пандемії одужалало 4146 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 452 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 84 особи.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 17 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України ( Одеська область) з 13.10.2020 перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні міста Одеси. Результат ПЛР тестування від 18.10.2020 – позитивний.

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У зв’язку з погіршенням стану здоров’я, хворий, 22.10.2020 був переведений до відділення реанімації та інтенсивної терапії інфекційних хворих. Незважаючи на усі вжиті заходи, 31.10.2020 стан здоров’я пацієнта значно погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату. Працівник ЗС мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким та рідним.

За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 21 особа:

-Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 4 військовослужбовці,

-Чернігівський військовий госпіталь – 10 військовослужбовців,

-Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці,

-59 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовці,

-Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Маріупольський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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Вдома під наглядом медичної служби перебуває 91 особа:

-Київська область – 41 військовослужбовець та 11 працівників ЗС України,

-Львівська область – 18 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України,

-Житомирська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,

-Миколаївська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,

-Луганська область – 2 військовослужбовці.

-Черкаська та Одеська області – по 1 військовослужбовцю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.