Податківці виштовхують "зелених" інвесторів із країни, - юрист Соколовський

Українські чиновники, зокрема податківці, чинять тиск на інвесторів в "зелену" енергетику для того, щоб держава могла не виконувати свої зобов'язання перед ними щодо погашення боргів і тому інвесторам слід очікувати проведення "маски-шоу" від податківців.

Про це написав Керуючий партнер адвокатської компанії "Соколовський і партнери" Владислав Соколовський в колонці для "Енергореформи", коментуючи звинувачення з боку глави Державної податкової служби на адресу інвесторів в галузь ВДЕ про нібито ухиленні від сплати податків.

"Щодня українські посадовці шукають нові інструменти виштовхування інвесторів з країни. Мало того, що ДП "Гарантований покупець" (читай держава) заборгувало 24 мільярди компаніям "зеленої" генерації, ще їх хочуть використати, як дійну корову бюджету", - написав Соколовський.



Він зазначив, що податківці вважають – "багаті" сонячні та вітряні електростанції не мають право застосовувати прискорену амортизацію. Відповідно, на їх думку, зобов’язані сплатити збільшений податок на прибуток загальною сумою 20 млрд гривень.



"Аргумент – гарантійний термін використання сонячних панелей 30 років. Але як це стосується прискореної амортизації – незрозуміло",- наголосив Соколовський.



На його думку, заяви керівника ДПС не залишаться порожніми словами, тож компаніям галузі слід готуватися до візитів податківців з перевірками, які розпочнуться одразу після скасування мораторію на їх проведення.

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"У будь-якому разі must-have для кожного підприємства "зеленої енергетики":



прийняти наказ про облікову політику, якщо такого немає; встановити у наказі про облікову політику методи та строки амортизації, зокрема, щодо морального зносу для застосування прискореної амортизації; визначитись із межами суттєвості для основних засобів і порядком проведення переоцінки", - порадив юрист.



Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.



28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.



За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

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За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.