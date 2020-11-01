Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що ПЦУ - єдина канонічна православна церква в Україні.

Про це патріарх Варфоломій повідомив в листі до редакторів видання Сerkvarium, інформує Цензор.НЕТ.

Патріарх нагадав, що Об'єднавчий Собор українських церков у грудні 2019 року обрав митрополита Епіфанія канонічним митрополитом Київським і всієї України та прийняв Статут Церкви України.

"Відтоді нова автокефальна церква України є єдиною канонічною Православною Церквою на території Української Держави, та Блаженніший Митрополит Київський та всієї України має бути визнаний її канонічним Предстоятелем", – підкреслив Варфоломій.

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За його словами,, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами.



"Утім, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що, волею Божою, вони незабаром об’єднаються з помісною Церквою", – повідомив патріарх.

Виходячи з цього, митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

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З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.