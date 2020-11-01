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У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов

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У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов
52 тис. ліжок, виділені для пацієнтів з коронавірусом, дуже швидко заповнюються. У разі повного заповнення цих ліжок, медиками доведеться вибирати, яких пацієнтів прийматимуть на лікування, а яких - ні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, у медичної системи країни є межа.

"І ця межа дуже конкретна. Це - 52 тисячі ліжок в цілому у країні", - підкреслив міністр.

Степанов додав, що 52 тис. ліжок - це 30% від усього ліжкового фонду.

"Інші хвороби не на канікулах, і цим людям теж треба надавати допомогу, лікувати інсульти, інфаркти, інші хвороби. ... Але з такою динамікою, коли у нас насьогодні 26 тис. 593 людини. Ці 52 тисячі ліжок дуже швидко заповнюються, а потім нам доведеться застосовувати відповідні алгоритми щодо сортування і вибору пацієнтів, яких ми будемо приймати на лікування, а яких - ні. Це можливості нашої медичної системи", - пояснив глава МОЗ.

Водночас Степанов зазначив, що станом на квітень максимальна кількість потенційних ліжок для лікування хворих COVID-19 була 12 тис.

"Думаю, що в квітні ми б не витримали навантаження тисячі хворих на добу. Зараз ми витримуємо навантаження майже вже в 9 тисяч", - підсумував міністр.

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Топ коментарі

  • q4ma
    А сколько дополнительных коек в асфальт заказати?
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    побольше концертов квартала в Украине !!!!
    (последние были 24 октября! 2 концерта в день по 3 тыс. зрителей) В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 4572

    Оля полякова со своим опен-эйр в Харькове отдыхает
  • Вася Шевченко f77d76ba
    да? а тех кто спокойно отдал ковидные деньги на дороги... будем прикапывать вдоль тех же дорог... и выбирать - кого вверх головой (но по шею) а кого вверх ногами (по самые бубенцы)
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