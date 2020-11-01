Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба

Останній саміт Україна-ЄС "був суперпозитивним", досягнуто "кілька важливих стратегічних домовленостей для розвитку європейської інтеграції, наших взаємин з ЄС".

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо спільного авіаційного простору, то якщо не станеться ніяких форс-мажорів, то наступного року ми його підпишемо. Щодо угоди про асоціацію, то угода буде рухатися лише вперед. Звісно, якщо Конституційний суд раптом не визнає її антиконституційною. Я жартую", - запевнив міністр.

Також він підкреслив, що МЗС займається лібералізацією візового режиму з Великою Британією, хоча питання безвізу, як з ЄС, не на порядку денному: "Я завжди говорю людям правду, і тому не хочу плодити ніякі зайві очікування. Повний безвіз із Британією, такий, який ми маємо зараз з ЄС, він не на порядку денному. Британська сторона, на жаль, вкрай скептично ставиться до цього. А от лібералізацією візового режиму, спрощенням, оптимізацією візових процедур МЗС безпосередньо займається. Думаю, у нас буде нормальний результат".

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Нагадаємо, переговори щодо укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися ще в 2007 році. Мета укладання угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС в галузі цивільної авіації, сприяння промисловій і операційній співпраці.