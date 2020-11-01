Новини • Коронавірус і карантин

Не приймайте антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою, - Ляшко

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Не приймайте антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою, - Ляшко
Зростання споживання антибіотиків під час пандемії коронавірусу дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не приймайте антибіотики без призначення лікаря! Не призначайте антибіотики з профілактичною метою. Споживання антибіотиків під час боротьби з COVID-19 зросло в рази. Впевнений, що це дасть свій негативний вклад у зростання стійкості до протимікробних препаратів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 1 листопада, зафіксовано 7 959 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    та знаю людей которые при любом чихе перепробуют весь ряд антибиотиков,бо от одних морда краснеет,от других зуд,третьи названием не нравятся.
    и шо в итоге?ко всему ряду привыкание,и в нужный час ни один не действует
  • Перехватчик
    Пневмонию при коронавирусе лечат антибиотиками.Если растет количество больных,то и количество употребляемых антибиотиков должно тоже расти.Или Ляшко,о чем-то умалчивает?
  • нетоварищ
    Так наши граждане при вашей власти потеряли доступ к медицинским ресурсам. Медицина сейчас только для элиты. Граждан попроще отправляют в телефонном режиме на самоизоляцию и самолечение, а в больничку везут уже помирать. Недаром говорят , что больница, это зал ожидания морга. Потому граждане паникуют при каждом чихе и малейшем колебании температуры, что как правило, является стандартным проявлением работы иммунитета. И потому жрут с перепугу все таблетки, которые находятся в зоне доступа.
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