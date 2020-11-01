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Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція

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Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція
Правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" декількох об'єктів у Києві, зокрема, і моста Патона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. За вказаними адресами негайно виїжджали працівники профільних служб поліції Києва. У результаті перевірок вибухотехніки жодних небезпечних предметів не знайшли.

За годину оперативники поліції встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Це – уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення вол"і.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві обмежили рух  мостом Патона, надійшло повідомлення про "замінування".

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Топ коментарі

  • Olia Prokofieva
    Выпил, заминировал, сел...жизнь удалась)
  • Старый зольдат
    Привяжите ему к ногами булыжник. Покрупнее. И сбрость в Днепр с середины моста Патона. Поступок не поясняйте, говорите, что были пьяные.
  • 5 копійок
    Отримав бабло за дзвінок і нажерся. Лошара. Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" моста Патона, поступок объяснить не смог, поскольку был пьян, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2143
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