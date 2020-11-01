Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
"Сьогодні вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. За вказаними адресами негайно виїжджали працівники профільних служб поліції Києва. У результаті перевірок вибухотехніки жодних небезпечних предметів не знайшли.
За годину оперативники поліції встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Це – уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення вол"і.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві обмежили рух мостом Патона, надійшло повідомлення про "замінування".