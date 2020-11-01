З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи
Про це пишуть колеги і знайомі адвоката, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Маселко повідомив журналістці Євгенії Моторевській, що "дивні активності" почалися ще вчора.
"Нібито ввечері був якийсь несанкціонований захід, хоча в нього стоїть двофакторна аутентифікація. Роман був героєм нашого останнього фільму "Нарадча кімната", це кіно про видатних діячів Окружного адмінсуду Києва. В ньому ми показали серед іншого, як судді уважно слідкують за ФБ Маселка. І як їх дратує все, що він там пише. Багато хто з глядачів у ці дні закликав активніше "лайкати" Рому і підписуватися на його сторінку.
Наразі треба допомога спеціалістів, що з цим робити і як врятувати сторінку Романа. Для нього це важливий інструмент в роботі. Ну, і з хорошого в цій неприємній історіі, люди, яких ми вважаємо могутніми і непереможними, насправді дрібні капосники", - впевнена Моторевська.
Таку ж причину називають інші автори постів. Наприклад, автомайданівець Віталій Устименко.
Зазначений фільм-розслідування вийшов у четвер, зазначають в редікції Слідство.Інфо. У ньому є записи, як судді Окружного адмінсуду Києва в робочий час обговорюють роботу юриста Романа Маселка: "То лайків мало у нього на сторінці, то обговорюють, відписуватися від нього чи ні. Одним словом, діяльність Маселка дуже дратувала суддів".
Після перегляду фільму, повідомляють в редакції, багато глядачів закликали активніше "лайкати" Романа і підписуватися на його сторінку.
Також в редакції нагадують, що раніше видаляли фейсбук-сторінку учасниці Громадської ради доброчесності Галини Чижик, "але вона швидко відновила до неї доступ".