З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи

Цієї ночі адвокату Роману Маселку, який часто виступає з аналітикою і критикою ходу судової реформи, зламали сторінку у фейсбуці і видалили її. Зараз фахівці намагаються її відновити.

Про це пишуть колеги і знайомі адвоката, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Маселко повідомив журналістці Євгенії Моторевській, що "дивні активності" почалися ще вчора.

"Нібито ввечері був якийсь несанкціонований захід, хоча в нього стоїть двофакторна аутентифікація. Роман був героєм нашого останнього фільму "Нарадча кімната", це кіно про видатних діячів Окружного адмінсуду Києва. В ньому ми показали серед іншого, як судді уважно слідкують за ФБ Маселка. І як їх дратує все, що він там пише. Багато хто з глядачів у ці дні закликав активніше "лайкати" Рому і підписуватися на його сторінку.

Наразі треба допомога спеціалістів, що з цим робити і як врятувати сторінку Романа. Для нього це важливий інструмент в роботі. Ну, і з хорошого в цій неприємній історіі, люди, яких ми вважаємо могутніми і непереможними, насправді дрібні капосники", - впевнена Моторевська.

Таку ж причину називають інші автори постів. Наприклад, автомайданівець Віталій Устименко.

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Зазначений фільм-розслідування вийшов у четвер, зазначають в редікції Слідство.Інфо. У ньому є записи, як судді Окружного адмінсуду Києва в робочий час обговорюють роботу юриста Романа Маселка: "То лайків мало у нього на сторінці, то обговорюють, відписуватися від нього чи ні. Одним словом, діяльність Маселка дуже дратувала суддів".

Після перегляду фільму, повідомляють в редакції, багато глядачів закликали активніше "лайкати" Романа і підписуватися на його сторінку.

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Також в редакції нагадують, що раніше видаляли фейсбук-сторінку учасниці Громадської ради доброчесності Галини Чижик, "але вона швидко відновила до неї доступ".