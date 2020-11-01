Ізраїль розпочинає випробування вакцини від COVID-19 на людях, в разі успіху вона буде доступна до кінця літа 2021 року

Ізраїль з 1 листопада почав випробування на людях своєї вакцини-кандидата проти COVID-19. У разі успіху вакцина може бути доступна для широкого кола людей до кінця наступного літа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Спочатку в дослідженні візьмуть участь 80 добровольців, а в грудні їхня кількість буде збільшена до 960 осіб. Якщо ці випробування будуть успішними, третій етап за участю 30 тис. добровольців запланований на квітень/травень.

"Ми на останньому етапі", - сказав Шмуель Шапіра, генеральний директор Ізраїльського інституту біологічних досліджень.

Шмуель Іцхакі, глава відділу біології інституту, сказав, що, якщо все піде добре, населення в цілому зможе отримати вакцину до кінця наступного літа.

Також читайте: Не приймайте антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою, - Ляшко