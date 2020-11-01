Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК
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Колишній член Партії регіонів, депутат трьох скликань Верховної Ради Владислав Лук'янов пройшов до міськради Бахмута на Донеччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.
Лук'янов отримав 287 голосів, що є 46,81% від квоти.
Ексрегіонал балотувався від партії ОПЗЖ.
Нагадаємо, 13 квітня 2014 року Лук'янов брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Також Лук'янов підтримував "референдум" щодо відділення Донбасу від України.
У 2019 Лук'янов балотувався до громадської ради при Київській міськадміністрації.