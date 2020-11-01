Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК

Колишній член Партії регіонів, депутат трьох скликань Верховної Ради Владислав Лук'янов пройшов до міськради Бахмута на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.

Лук'янов отримав 287 голосів, що є 46,81% від квоти.

Ексрегіонал балотувався від партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, 13 квітня 2014 року Лук'янов брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Також Лук'янов підтримував "референдум" щодо відділення Донбасу від України.

У 2019 Лук'янов балотувався до громадської ради при Київській міськадміністрації.

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