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Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК

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Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК
Колишній член Партії регіонів, депутат трьох скликань Верховної Ради Владислав Лук'янов пройшов до міськради Бахмута на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.

Лук'янов отримав 287 голосів, що є 46,81% від квоти.

Ексрегіонал балотувався від партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, 13 квітня 2014 року Лук'янов брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Також Лук'янов підтримував "референдум" щодо відділення Донбасу від України.

У 2019 Лук'янов балотувався до громадської ради при Київській міськадміністрації.

Читайте: Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський. ФОТО

Ексрегіонал Лукянов, який виступав за референдум ДНР, пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК 01

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Різниця між Порошенком і Зеленським в тому, що при Порошенко хреново жилося Росії, а при Зеленському - Українї.
  • Гыг с Вами
    и шо мешает его посадить?
  • rock-n-roll
    Поц ты тупой! Лукьянов сидел и не отсвечивал. О нём вообще забыли, нахрен никому он не нужен. Занимались обороной от внешнего врага. А вы, малоросы, привели внутреннего врага к власти. Теперь вся гыдота вылазит из щелей, как тараканы.
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