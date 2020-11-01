Як лікують хворих із COVID-19 у Харкові: нестача працівників, погані умови в палатах, лікування обходиться в 2-2,5 тис. грн/день, неправда у виписках

Мати харків'янина Андрія Хереського захворіла ще на початку жовтня, 19-го числа її госпіталізували.

Про це чоловік розповів у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. Наводимо його тест повністю, мовою оригіалу.

"В пятницу вечером забрал маму из больницы после 12 дней стационара. В состоянии далеком от того, в котором следовало бы забирать. Но оставлять снова на выходные, когда на всю больницу один дежурный врач, побоялся, - сообщил он. - Госпитализировал маму я рано утром в понедельник, 19 октября, на 14-й день болезни. К тому времени уже четверо суток она была на кислороде, капельницах и инъекциях - полный курс лечения при коронавирусе. Скорую вызвал, когда сатурация опустилась до 80, а частота дыхания сильно превышала 20 вдохов в минуту".

Хересский уточнил, что госпитализация проходила "с боями", а место нашлось только в больнице №25 - "одной из самых жутких больниц города".

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"В больнице я поговорил с врачом, принимавшей маму. Спросил, кто будет лечащим, на что получил ответ, что работают они бригадами в режиме сутки/трое. Каждый день - новая бригада. Сразу после этого начал искать выходы на врачей больницы. Через коллегу смог выйти на заведующую отделением. Только благодаря ей в первый день к маме подошли и дали кислород - через 7 часов после госпитализации. И сделали один укол гепарина в живот. Это вся терапия за первый день лечения в больнице.

На второй день утром я приехал поговорить с заведующей лично. Она вышла ко мне и сообщила, что больше в больнице не работает и ничем помочь не может. "Обращайтесь к дежурному врачу". Дежурным врачом на второй день оказалась… да, та же врач, что была накануне. Она после суток дежурства осталась на вторые сутки, потому что некому работать. На третий день снова была она, уже в режиме ежедневки: ее - молодую девушку - назначили заведующей.

Каждый день в больнице происходили какие-то пертурбации. Постоянно увольнялись врачи и медсестры (бывало, что сразу 3 в один день) и кое-как набирались новые. Персонала не хватает катастрофически, врачи и медсестры валятся с ног от усталости. Коммуникация между врачами и средним медперсоналом нарушена: медсестры не выполняют назначения врача, врачи забывают писать в назначения лекарства, которые говорят купить родственникам (почти всё, что я покупал по требованию врача, кроме антибиотиков и сердечных препаратов, мама привезла домой нераспечатанным). Средства индивидуальной защиты от ковида видел только на врачах скорой - в больнице все ходят в обычных халатах и масках.

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На третий день в больнице закончился кислород и все больные, включая тяжелых, были без кислорода 5-6 часов, пока не подвезли новый.

Палата, в которой лежала мама, за 12 дней не проветривалась ни разу. Врач сама призналась, что при входе от духоты можно потерять сознание. Такая ситуация на всем втором этаже. На третьем есть платные палаты с ремонтом и стеклопакетами, но они не оборудованы кислородом.

В первые же выходные состояние мамы критически ухудшилось, сатурация упала до 71. Что было причиной, что следствием не знаю, но на выходные к больным подходили только раз в сутки - медперсонала не хватает даже в будние дни, на выходные же больные остаются совсем брошенными. При такой низкой сатурации больных следует переводить в реанимацию, но нет. Попасть в реанимацию можно в двух случаях: больной дал остановку сердца или совсем уже помирает; вы договорились с врачом из реанимации и дали ему денег.

Основной препарат для лечения ковидной пневмонии в больнице - антибиотик меропенем. Стоимость упаковки (хватает на 3 дня) - от 4000 грн (я смог найти только за 4600). Курс - 10 дней. Достать его в Харькове практически невозможно, мне везли из Одессы. При том, что производится препарат на харьковском предприятии "Лекхим". Но врачи говорят, что весь местный меропенем продается за границу. Аналогов в продаже тоже уже почти нет. Второй антибиотик - роксипим. Третий - моксифлоксацин. Плюс вся остальная терапия в виде гормональных, антитромботических, легочных и сердечных препаратов. В целом, лечение мамы в больнице обходилось в 2-2,5 тыс. грн/день.

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Больница закрыта, внутрь попасть невозможно. Для передач назначены часы утром с 7:30 до 10:00, вечером с 16:00 до 18:00. Для того, чтобы поговорить с врачом, родственники простаивают у входа по 5-6 часов ежедневно.

По утрам, ожидая врача, я каждый день видел, как 4 санитарки на каталке перевозят трупы из здания больницы в морг. Каждый день - 3-4 трупа. При мне же выдавали вещи умерших родственникам и выписки выздоровевших. Ни у кого болезнью или причиной смерти не указан ковид - только пневмонии, острая сердечная или почечная недостаточность, инсульты и т.д.", - написал Хересский.

По его словам, состояние матери по-прежнему сложное - сатурация 88-89. Харьковчанин поблагодарил всех, кто поддерживал и помогал эти дни, а также ответил критикам его решения о госпитализации: "Скорая на вызов ехала 4,5 часа, в скорой не было кислорода, так что еще часа полтора-два накиньте на транспортировку в больницу и ожидание очереди. Если вы уверены, что с сатурацией ниже 80 проживете 6-7 часов без кислорода и критических последствий для организма или вообще справитесь в домашних условиях - дерзайте. Только помните, что ответственность за вашу жизнь и жизнь ваших близких лежит на вас и только на вас. У нас был кислородный концентратор с производительностью 4 л/мин, и его не хватило. Концентратор производит кислород из комнатного воздуха, в больнице кислород дают из баллона, чистый. Это был для меня решающий аргумент. Что будете делать вы - решать вам. Не болейте".

Он также приложил к посту фото нового корпуса 25-й больницы, который продали под жилые квартиры.



