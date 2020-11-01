Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ
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У Мукачеві під час добового чергування поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепального поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області, 1 листопада близько п'ятої години ранку під час добового чергування на тервиборчкомі в Мукачеві зазнав вогнепального поранення 29-річний працівник Мукачівського відділу поліції.
Пораненого госпіталізовано до медичного закладу, його прооперували, життю міліціонера загрози немає.
За цим фактом в поліції почали службову перевірку, під час якої будуть встановлені всі причини і обставини події.