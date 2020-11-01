Матч "Шахтар" - "Боруссія М" відбудеться без глядачів, МОЗ скасувало дозвіл

Футбольний матч "Шахтар" - "Боруссія М", запланований на 3 листопада, відбудеться без глядачів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Шахтаря", інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я з урахуванням погіршення епідемічної ситуації, пов'язаної із поширенням на території України COVID-19, яке спостерігається останніми днямм, відкликає свій лист від 26 жовтня щодо можливості проведення матчу в присутності уболівальників", - йдеться в повідомленні.

Продаж квитків на матч припинено.

Поєдинок відбудеться 3 листопада на НСК "Олімпійський" о 19:55.

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