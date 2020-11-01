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Разумков про законопроєкти, що забороняють чиновникам контакти з РФ: Це красиво в медійному плані, але гальмуватиме переговори щодо Донбасу

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Разумков про законопроєкти, що забороняють чиновникам контакти з РФ: Це красиво в медійному плані, але гальмуватиме переговори щодо Донбасу
Вимога заборонити контакти представників українського політикуму з представниками країни-агресора може ускладнити переговори з мирного врегулювання.

Таку думку висловив в інтерв'ю Укрінформу голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Цей процес має гарний вигляд у медійному плані, але в безпосередній імплементації це буде важко зробити. Адже і на рівні ТКГ, і "нормандського формату", й інших перемовин це гальмуватиме процеси", - сказав спікер, відповідаючи на запитання, чи планується розгляд у парламенті низки зареєстрованих законопроєктів, які передбачають заборону українським посадовцям мати офіційні контакти або проводити сепаратні переговори з представниками країни-агресора.

За даними голови ВРУ, ці питання поки не розглядалися комітетами, тому вони не готові до розгляду в сесійній залі. І він "не думає, що вони з'являться найближчим часом".

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Наразі, підкреслив Разумков, на порядку денному стоїть багато питань, які мають справді першочерговий характер, насамперед – бюджет, який розглядатимуть наступного тижня.

Топ коментарі

  • Nataliya Mischenko
    Мандат на переговоры ограниченному кругу лиц.
  • Ksenia VB
    Нічого подібного.
    Це тормозить публічну зраду.
    Нічого там чинушам контактувати.
    Для цього є Мінськ, Нормандський формат, а не шури мури чинуш.
  • Наталия Гончар
    Разумков разбушєвался ! Чекаємо, як буде грати цей пучеглазий в нє столь дальокіє билиє врємєна младой керівник младих регіоналів... Реінкарнцація гидкоЗЕсмердюча політично, але дуже вигідна за профзростом до голови ВР
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