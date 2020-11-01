Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК

Міська територіально-виборча комісія назвала дату другого туру виборів глави Львівської ОТГ.

Як повідомив "Супільному" керівник міської ТВК Ігор Сліпецький, повторні вибори відбудуться 22 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше міська ТВК оприлюднила офіційні результати першого туру виборів. Згідно з ними, найбільше голосів отримали Андрій Садовий і Олег Синютка. Зокрема, перший набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а другий - 31,1% (70 682).

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