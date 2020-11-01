Новини • Місцеві вибори-2020

Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК

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Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК
Міська територіально-виборча комісія назвала дату другого туру виборів глави Львівської ОТГ.

Як повідомив "Супільному" керівник міської ТВК Ігор Сліпецький, повторні вибори відбудуться 22 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше міська ТВК оприлюднила офіційні результати першого туру виборів. Згідно з ними, найбільше голосів отримали Андрій Садовий і Олег Синютка. Зокрема, перший набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а другий - 31,1% (70 682).

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Львовяне, вам не надоело вот это одоробло в пенсне, что шло на выборы президента с лозунгом "последний шанс", (а потом сдрыснуло в кусты, лишив нас, по его мнению, последнего шанса Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК - Цензор.НЕТ 2266) и оттянуло голоса от единственно проукраинской партии ЕС и единственного проукраинского кандидата в президенты?
  • YU ST
    Та виберемо, виберемо. Спеціально не пошкодую 1000 грн. на ПЛР-тест, щоб 22 листопада прибути у Львів і разом з усім порядним людом додушити цю потвору - Андрюшу Долю. Завжди голосував проти Садового, але цього разу і більшість люду дозріло до цього мудрого рішення. Агент ФСБ, друг Фельдмана-альфа банк Андрій Садовий (доля) мусить впасти.
  • Наталия Гончар
    Оце в пенсне грузіна зустрічало на кордоні , оце в пенсне обісралося у ВР, оце в пенсне уже ФСЬО! виберіть новвого! Львів! Ви опора України!
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