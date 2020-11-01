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Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції"

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Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції"
Фото: ukraine-is.com
Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир закрито на карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку монастиря.

"З тридцятого жовтня наш монастир перебуває у режимі карантину. Богослужіння відбуваються без участі прихожан", - наголошується в повідомленні.

На сайті обителі уточнюється, що монастир переведено на самоізоляцію.

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Монастир перебуває у складі колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, із них за добу - 7959.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    московська секта...як завжди.
    Слава Богу, не чутно подібних спалахів в монастирях ПЦУ.
  • PREDATOR PREDATOR
    Займаються плотськими втіхами,на самоізоляції. Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции" - Цензор.НЕТ 732
  • Fjall_Raven
    московский зверинец он и в африке зверинец.
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