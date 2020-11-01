Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції"
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Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир закрито на карантин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку монастиря.
"З тридцятого жовтня наш монастир перебуває у режимі карантину. Богослужіння відбуваються без участі прихожан", - наголошується в повідомленні.
На сайті обителі уточнюється, що монастир переведено на самоізоляцію.
Монастир перебуває у складі колишньої Української православної церкви Московського патріархату.
Нагадаємо, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, із них за добу - 7959.