Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС

67019
На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, обстрілів із боку російських найманців від початку доби не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби обстрілів із боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - сказано в повідомленні.

Водночас від початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Читайте також: Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру

"Зокрема, на Приазов'ї, в районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил придушили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться у звіті.

На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС 01
На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС 02

Топ коментарі

  • olele


    Herman Aksom@eternalrailway 3 ч

    Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те, як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі".
    Перший президент за викликом. Найдешевша шльондра в країні.
    На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
  • Скромный Кролик
    и слава Богу! На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 4114
  • Maksim Perepelitca
    Мабуть - від щастя , що бубочка припинив обстріли . На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4234 .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини