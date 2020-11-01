На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, обстрілів із боку російських найманців від початку доби не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби обстрілів із боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - сказано в повідомленні.

Водночас від початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

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"Зокрема, на Приазов'ї, в районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил придушили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться у звіті.



