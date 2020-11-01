За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, проблему захворювання обговорювали на першому в Україні Національному діалозі щодо якісних медичних і соціальних послуг із дотриманням прав пацієнтів у межах переходу від донорського фінансування на державне.
"На жаль, туберкульоз не зник і вимагає уваги і системного підходу до протидії розповсюдженню цього вірусу з боку державних інститутів і організацій громадянського суспільства", - зазначив Ляшко.
Як розповів чиновник, уряд планує внести зміни в нормативно-правові акти для забезпечення сталого та ефективного впровадження послуг для осіб із туберкульозом. Насамперед це стосуватиметься безперебійного забезпечення специфічним протитуберкульозним лікуванням, впровадження сучасних світових методів і підходів у лікуванні і соціальному супроводі, орієнтованому на потреби людей із туберкульозом.
Нагадаємо, Віктор Ляшко повідомив, що під час пандемії COVID-19 в Україні істотно зросло споживання антибіотиків. Він закликав українців не приймати антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою. За його словами, це сприятиме стійкості бактерій до протимікробних препаратів.