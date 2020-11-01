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Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили". ДОКУМЕНТ

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Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили". ДОКУМЕНТ
Жінка зазнала травм, але залишилася живою. Зараз вона перебуває під наглядом психіатра.

Про це повідомляє Бердянське територіальне медичне об'єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка з граничним терміном вагітності поступила в пологовий будинок 23 жовтня. Її тест на COVID-19 показав позитивний результат, тож пацієнтку помістили в спеціалізоване відділення.

26 жовтня вона народила здорову дитину, а 1 листопада викинулася із вікна, залишивши записку.

Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: Я любила життя, а ви мене занапастили 01

"На щастя, пацієнтка залишилася живою, зазнавши травм, що не загрожують життю. Їй було надано необхідну допомогу, і вона перебуває під наглядом лікарів, зокрема психіатра, оскільки раніше перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері", - сказано в повідомленні.

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Зараз і мати, і дитина перебувають під наглядом медиків. Їхньому життю ніщо не загрожує.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Вона вже стояла на обліку. Значить, подібне, було (і, можливо, не раз) або мало б статися раніше чи пізніше.
    Їй діагностували вірус, про який 150 новин в день від світанку до глибокої ночі протягом довгих місяців. І який фактично прирівняли до вироку. Ти - смертник.
    + Пологи.
    Заголовок теж відповідний: факт перебування на обліку у диспансері - аж у самому кінці статті. Писаки такі речі страшно **********.
    Наскільки виглядає, з нею все в порядку щодо вірусу: бо нічого не пишуть. З 23.10. уже б захворіла. Якщо є хтось притомний в родині, хай би настоював на повторному тесті. Може, помилковий / хибний, як це дуже часто буває.
    Бо інакше вона все одно спробує знову накласти на себе руки.
  • Vedana
    Бідна дитина.
  • PREDATOR PREDATOR
    Такого буде ще більше,бо інформаційно нагнітають.
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