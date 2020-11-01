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Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами

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Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розкритикував президента України Володимира Зеленського, який заявив про "змову старих еліт" із КСУ, але не згадав ні Медведчука, ні Коломойського, ні антимайдановців у своєму оточенні.

Свою позицію Юрій Бутусов озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що тези в тексті, опублікованому від імені президента, загалом вірні. Але, кажучи про "змову старих еліт", Зеленський не згадав ні Медведчука, ні Коломойського. А проте саме з ініціативи підконтрольних їм депутатів Конституційний Суд скасував електронне декларування.

"А хіба Коломойський не залишається вашим політичним союзником? Хіба ваш перший помічник Шефір не продовжує їздити в його офіс на доповіді? Хіба не ви віддали під контроль Коломойського Київську обласну організацію партії "Слуга народу"? Хіба не ви йому передали під повне управління Дніпропетровську область? Чи не ви залишили йому в управління "Центренерго"? Хіба не ви обіцяли проблеми Медведчуку, а він замість цього купив два телеканали і розширює бізнес? Ось це і є на практиці та сама "брудна політика, коли своїм - все, а суспільству - злидні", - написав Бутусов.

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Журналіст обурений словами Зеленського про знищення КСУ того, "заради чого боролися на всіх наших Майданах". Адже зараз Зеленського оточують противники Революції Гідності  - Подоляк, Татаров, Демченко.

"Та ви просто наплювали зараз цими своїми лицемірними словами на Майдан", - вважає Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ радить главі держави доповнити свій текст про "змову зі старими елітами" іменами конкретних людей.

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"Зверніть увагу, в тексті не написано: "ми" "боролися на Майдані". Просто "боролися". Хтось. Не він. І не автор цього тексту. І не половина співробітників Офісу президента, як мінімум", - додав Бутусов.

Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у змові старих еліт своїми іменами 01
Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у змові старих еліт своїми іменами 02Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у змові старих еліт своїми іменами 03

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Топ коментарі

  • olele
    ...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
    Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
    ...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
  • Василий СПРУТ
    Бутусов -- НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ ))) Сыцся гарант даже имена назвать Бутусов - Зеленскому: Вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан - Цензор.НЕТ 2531
  • Zelya Vsyo
    Бутусов - Зеленскому: Вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан - Цензор.НЕТ 4018
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