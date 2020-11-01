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Журналіст Ткач про слова Зеленського: Спроба захиститися від суспільства, ототожнивши себе із суспільством

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Журналіст Ткач про слова Зеленського: Спроба захиститися від суспільства, ототожнивши себе із суспільством
Журналіст Михайло Ткач розкритикував слова президента Володимира Зеленського про "змову старих еліт та олігархів" із суддями КС. Адже відносини президента з олігархами досі залишаються непрозорими.

Про це Ткач пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки найближчі друзі президента, яких він наділив найбільшою владою, вночі катаються до олігархів, президент заявляє, що олігархи з ним воюють", - написав журналіст.

Ткач нагадав, що найближче оточення президента уникнуло обов'язкового декларування, а депутати президентської партії публічно знищують НАБУ.

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"Тільки слабкий президент і слабка держава - запорука збереження корупційного життя олігархів, - каже Зеленський і тут же не наважується назвати прізвища тих самих старих еліт і олігархів. Каже: "Ви всіх знаєте", - зазначив Ткач.

"Цей допис президента - просто прояв страху, що вся ця кланово-олігархічна система, гарантом недоторканності інтересів якої він став у 2019 році, потягне його на дно. Вже тягне. А на дні немає державних дач, кортежів, пільг, номерів прикриття, кришування держпідприємств і подарункових перельотів чартерами. Там тільки 5 відсотків рейтингу", - вважає журналіст.

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Журналіст Ткач про слова Зеленського: Спроба захиститися від суспільства, ототожнивши себе із суспільством 01
Журналіст Ткач про слова Зеленського: Спроба захиститися від суспільства, ототожнивши себе із суспільством 02

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Ти гля, які всі розумні стали. Через півтора роки.
    А коли вам казали що так і буде то ржали. Ржіть далі...
  • Борменталь Незабаром
    я теж ніяк не зрозумію... ось перед тобою, наприклад, водій маршрутки - чи зможе він тобі зробити операцію на серце? ось перед тобою прибиральниця - чи зможе вона сконструювати космічний корабель? нарід в нас зовсім тупий
  • Перехватчик
    Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом - Цензор.НЕТ 7767
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