Журналіст Ткач про слова Зеленського: Спроба захиститися від суспільства, ототожнивши себе із суспільством

Журналіст Михайло Ткач розкритикував слова президента Володимира Зеленського про "змову старих еліт та олігархів" із суддями КС. Адже відносини президента з олігархами досі залишаються непрозорими.

Про це Ткач пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки найближчі друзі президента, яких він наділив найбільшою владою, вночі катаються до олігархів, президент заявляє, що олігархи з ним воюють", - написав журналіст.

Ткач нагадав, що найближче оточення президента уникнуло обов'язкового декларування, а депутати президентської партії публічно знищують НАБУ.

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"Тільки слабкий президент і слабка держава - запорука збереження корупційного життя олігархів, - каже Зеленський і тут же не наважується назвати прізвища тих самих старих еліт і олігархів. Каже: "Ви всіх знаєте", - зазначив Ткач.

"Цей допис президента - просто прояв страху, що вся ця кланово-олігархічна система, гарантом недоторканності інтересів якої він став у 2019 році, потягне його на дно. Вже тягне. А на дні немає державних дач, кортежів, пільг, номерів прикриття, кришування держпідприємств і подарункових перельотів чартерами. Там тільки 5 відсотків рейтингу", - вважає журналіст.

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