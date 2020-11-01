67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси

В опорних лікарнях Одеси для лікування хворих на коронавірус залишилося 67 ліжок.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз у міській клінічній інфекційній лікарні Одеси лікується 201 пацієнт із COVID-19. 113 із них перебувають у стані середньої тяжкості. 88 пацієнтів - у важкому стані, з них 85 людей не потребують штучної вентиляції легенів, 3 пацієнти отримують кисневу терапію.

29 пацієнтів із лабораторно підтвердженим COVID-19 перебувають на лікуванні в Одеській міській клінічній лікарні №1, 57 людей - у лікарні №10. А також 27 дітей лікуються в дитячій міській лікарні №3.

Читайте також: Як лікують хворих із COVID-19 у Харкові: нестача працівників, погані умови в палатах, лікування обходиться в 2-2,5 тис. грн/день, неправда у виписках

За минулу добу захворювання на COVID-19 лабораторно підтвердили у 362 жителів Одеської області. Серед них 10 дітей і 12 медиків.

Загалом станом на 1 листопада коронавірусну інфекцію діагностували у 24 982 жителів регіону. Перехворіли й одужали 10 735 людей. 381 житель області помер від COVID-19.

Читайте також: У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов