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67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси

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67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси
В опорних лікарнях Одеси для лікування хворих на коронавірус залишилося 67 ліжок.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз у міській клінічній інфекційній лікарні Одеси лікується 201 пацієнт із COVID-19. 113 із них перебувають у стані середньої тяжкості. 88 пацієнтів - у важкому стані, з них 85 людей не потребують штучної вентиляції легенів, 3 пацієнти отримують кисневу терапію.

29 пацієнтів із лабораторно підтвердженим COVID-19 перебувають на лікуванні в Одеській міській клінічній лікарні №1, 57 людей - у лікарні №10. А також 27 дітей лікуються в дитячій міській лікарні №3.

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За минулу добу захворювання на COVID-19 лабораторно підтвердили у 362 жителів Одеської області. Серед них 10 дітей і 12 медиків.

Загалом станом на 1 листопада коронавірусну інфекцію діагностували у 24 982 жителів регіону. Перехворіли й одужали 10 735 людей. 381 житель області помер від COVID-19.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Скільки хворіє, а занадто розумні та пихаті воліють їх не помічати.
    Краще верещати про необов'язковість маски.
    Хтось послухає, не вдягне, а потім захворіє.
  • Привет
    Это сколько квадратных метров асфальта??
  • dtrscnij grsrt
    Пані, тут гірше.
    Без маски, на латентній стадії 3-14 днів, вони є розповсюджувачами зарази.
    Доречі, китайські лікарі, зауважили цікавий феномен, ті хто постійно користується окулярами, в п'ять разів менше хворіють на ковід. Роблять висновок, що слизові поверхні ока, є найбільш сприятливі до інфікування коронавірусом.
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