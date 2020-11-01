67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз у міській клінічній інфекційній лікарні Одеси лікується 201 пацієнт із COVID-19. 113 із них перебувають у стані середньої тяжкості. 88 пацієнтів - у важкому стані, з них 85 людей не потребують штучної вентиляції легенів, 3 пацієнти отримують кисневу терапію.
29 пацієнтів із лабораторно підтвердженим COVID-19 перебувають на лікуванні в Одеській міській клінічній лікарні №1, 57 людей - у лікарні №10. А також 27 дітей лікуються в дитячій міській лікарні №3.
За минулу добу захворювання на COVID-19 лабораторно підтвердили у 362 жителів Одеської області. Серед них 10 дітей і 12 медиків.
Загалом станом на 1 листопада коронавірусну інфекцію діагностували у 24 982 жителів регіону. Перехворіли й одужали 10 735 людей. 381 житель області помер від COVID-19.