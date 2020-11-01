У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19

У Словаччині (з населенням майже 5,5 млн) приблизно половина люей здала тести на коронавірус COVID-19 у межах загальнонаціональної кампанії з тестування на наявність вірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У програмі вже взяли участь 2,58 млн осіб.

У 1% учасників обстеження було виявлено COVID-19, у зв'язку з чим інфіковані мають відправитися на карантин.

Влада намагається протестувати якомога більше жителів країни, за винятком осіб, яким не виповнилося 10 років.

Це перша подібна кампанія, коли тести на COVID-19 здають мешканці відразу всієї країни.

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У заходах беруть участь понад 40 тис. медиків і членів груп підтримки в складі військових, поліції, адміністративних працівників і добровольців. Здача тестів вважається добровільною, проте в разі відмови взяти участь у кампанії влада має намір приймати низку заходів проти тих, хто ухиляється, зокрема і заборону на відвідування роботи.

"Свобода має йти пліч-о-пліч із відповідальністю щодо тих, хто найслабший серед нас - пацієнтів з онкологічними захворюваннями, літніх людей", - заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович.

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Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Словаччині за час пандемії діагностували 59 946 випадків зараження коронавірусом. Померли 219 інфікованих, вилікувалися 12 798 осіб. Водночас у неділю в країні виявили 2 282 випадки коронавірусу.