Окупанти фальсифікують дані щодо смертей і народжень на Донбасі, - Малюська
Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зараз виявили досить великий масштаб фальсифікацій реєстрації народжень і смертей. Безумовно, ми не можемо перевірити", - сказав він.
"Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості детально і з надійністю перевірити документи, які подаються на реєстрацію, і відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних", - додав Малюська.
Міністр зазначив, що боротьбі з фальсифікаціями даних заважає бюрократія.
"Ми розуміємо, які дані є неправдивими. Але для того, щоб їх прибрати з реєстру, потрібне рішення суду. Для рішення суду потрібно подати позови. Для подання позовів потрібно сплатити мито, причому йдеться про кілька мільйонів. А в нас таких грошей у бюджеті зараз поки не заплановано", - сказав Малюська.
Міністр сподівається, що такий "бюрократичний аспект" із часом вдасться виправити.