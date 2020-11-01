Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту
Опозиційні партії Грузії відмовляються визнавати результати парламентських виборів і планують щодня проводити акції протесту до призначення позачергового голосування. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Новини-Грузія".
Мітинг опозиції розпочався біля будівлі парламенту Грузії. Участь у ньому взяли прихильники майже всіх партій, окрім "Грузинської мрії".
Представники опозиції заявляють, що вибори були сфальсифіковані. Незгодні з офіційними підрахунками оголосили, що почнуть постійні акції протесту з двома вимогами: призначення позачергових виборів і відставка глави ЦВК зі зміною складу комісії.
Після мітингу учасники протесту попрямували до резиденції лідера правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Учасники акції протесту прорвали поліцейський кордон перед резиденцією. Вони скандували: "Іди".
Зараз прихильники опозиції повернулися до парламенту і планують встановити там намети.
Наступної неділі, 8 листопада, опозиціонери планують великий мітинг, на який приїдуть їхні прихильники з регіонів.