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Посол Великої Британії Сіммонс закликає прихильників євроатлантичного майбутнього України об'єднатися

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Посол Великої Британії Сіммонс закликає прихильників євроатлантичного майбутнього України об'єднатися
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на конституційну кризу, в якій опинилася країна.

Свою позицію дипломатка озвучила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і багато інших, я продовжую уважно стежити за останніми рішеннями Конституційного Суду. Зараз важливо, щоб уряд і всі ті, хто в Україні підтримує євроатлантичне майбутнє, зібралися разом у цей вирішальний момент", - написала Сіммонс.

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Топ коментарі

  • peremoga ua
    Ну, и кому объединяться?! ЕС с ЕС?! Остальных купили бэни с пинчуками-мертвеччуками!(((
  • NonCFist
    _Правительство и ********** уже объединились - с кремлём. К этим взывать не просто бессмысленно, но и глупо, неадекватностью отдаёт.
  • Игокович
    Мертвечуки теж.
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