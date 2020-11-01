Посол Великої Британії Сіммонс закликає прихильників євроатлантичного майбутнього України об'єднатися

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на конституційну кризу, в якій опинилася країна.

Свою позицію дипломатка озвучила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і багато інших, я продовжую уважно стежити за останніми рішеннями Конституційного Суду. Зараз важливо, щоб уряд і всі ті, хто в Україні підтримує євроатлантичне майбутнє, зібралися разом у цей вирішальний момент", - написала Сіммонс.

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