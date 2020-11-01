В Україні понад 1,5 тис. довічно засуджених, - Малюська
Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Утримання кожного з них – це не менше ніж 10 тисяч гривень на місяць. Ми їх харчуємо, охороняємо, забезпечуємо проживанням. Я розумію, що все це поганенької якості, але все-таки. Фінансування відбувається і ресурси витрачаються. І це триває не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно їхня кількість збільшується постійно", – сказав Малюська.
Міністр вважає, що такі ув'язнені мають працювати, частково покриваючи вартість свого утримання.
"Якщо хтось вважає, що вони не мають працювати, а мають дивитися в стелю і "насолоджуватися життям", а потім зрештою на якомусь етапі в глибокій старості померти, то це неправильно", - заявив Малюська.