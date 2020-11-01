В Україні понад 1,5 тис. довічно засуджених, - Малюська

Понад півтори тисячі осіб відбуває в Україні довічне ув'язнення, і кількість таких в'язнів постійно збільшується. Утримання кожного з них - 10 тис. грн на місяць.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Утримання кожного з них – це не менше ніж 10 тисяч гривень на місяць. Ми їх харчуємо, охороняємо, забезпечуємо проживанням. Я розумію, що все це поганенької якості, але все-таки. Фінансування відбувається і ресурси витрачаються. І це триває не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно їхня кількість збільшується постійно", – сказав Малюська.

Міністр вважає, що такі ув'язнені мають працювати, частково покриваючи вартість свого утримання.

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"Якщо хтось вважає, що вони не мають працювати, а мають дивитися в стелю і "насолоджуватися життям", а потім зрештою на якомусь етапі в глибокій старості померти, то це неправильно", - заявив Малюська.