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Понад 700 людей померли від COVID-19 через мітинги Трампа, - вчені

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Понад 700 людей померли від COVID-19 через мітинги Трампа, - вчені
Дослідники зі Стенфордського університету підрахували, що через передвиборчі мітинги президента США Дональда Трампа коронавірусом могли інфікуватися понад 30 тис. осіб, понад 700 із них померли.

Про це йдеться в препринті, опублікованому у виданні SSRN (Social Science Research Network), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Авторами дослідження є четверо науковців економічного факультету Стенфордського університету. Вони проаналізували 18 передвиборчих заходів Трампа, що відбулися з 20 червня до 22 вересня включно, і зіставили їх із даними про захворюваність на COVID-19 на наступний день після заходу.

З’ясувалося, що загалом після мітингів Трампа виявили понад 30 тисяч людей із коронавірусом. Крім того, із ними ж пов’язали понад 700 смертей від COVID-19, хоча, як уточнюється, не всі з померлих відвідували передвиборчі заходи чинного президента США. З 18 проаналізованих заходів лише три відбувалися у приміщенні.

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Зі слів авторів, результати дослідження підтверджують думку фахівців-епідеміологів про більший ризик зараження COVID-19 на масових заходах, особливо коли їхні учасники не дотримуються заходів безпеки, як-от соціального дистанціювання.

У штабі Трампа заявили, що на всіх передвиборчих заходах чинного президента США дотримуються рекомендацій лікарів: "зобов’язують кожного учасника перевіряти температуру, забезпечують масками, які потрібно носити, і необхідною кількістю антисептиків для рук".

"Згідно з Першою поправкою до Конституції США, американці мають право збиратися, аби послухати промову президента країни", - заявила речниця штабу Трампа Кортні Парелло.

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Трампа неодноразово критикували за проведення масових передвиборчих заходів у розпал епідемії COVID-19; на них приходили тисячі людей. Чинний президент США стверджував, що загроза коронавірусу перебільшена, а кількість людей із COVID-19 більша, бо США тестують більше за всіх у світі.

У Сполучених Штатах, якщо вірити офіційним даним, нині найбільша кількість людей, які хворіли чи хворіють на коронавірусну хворобу - понад 9,1 млн, із них понад 230 тис. померли від ускладнень. За 30 жовтня у США виявили понад 100 тис. людей із коронавірусом - це абсолютний рекорд кількості нових випадків за день.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Н-да ... Ще два дні.
    А ці "ісслєдоватєлі" і "учОниє" блм-щиків-погромщинів не рахували без масок ?
    Дно.
    Цікаво, на чиї грошики вони "ісслєдовали" ...
  • Vedana
    І ще: а деменційний Байден з виборцями не зустрічався ?
    Як він уже забув ім*я Трампа, то що він мав морозити своїм фанатам ...
  • Vedana
    ОК. А зараз все за гроші.
    "Відкриття" на всі смаки. І не тільки в науці.
    Писаки теж за бабки "викриють" все, що попросять.
    Реальних спеціалістів (будь-якого профілю) бракує скрізь. Як і принципових людей.
    Все, що ми переживаємо зараз - це, як якийсь страшний фільм. Хочеться розплющити очі.
    Свободи слова нема.
    Якась довбана =толерантність= і пропаганда всілякої мерзоти, все продається і купується, лицемірство під вивіскою дебільної "політкоректності", посмієш висловити свою думку (нейтральну, не чіпаючи жодних фриків, просто - СВОЮ) - тебе **********, якщо вона не відповідає моді. Тому нормальні мусять мовчати, бо їм фактично закрити рот, а бидло - все на поверхні і агресивно пропагує і ********** свій порядок денний, нав*язує звихнуті "цінності".
    У нас уже майже два місяці колосальний скандал у галузі університетської освіти, який почався в університеті Оттави і перекинувся на всю країну через те, що викладачка наводила приклад на парі і вжила слово =нігер=, там йшлося про зміну значення слова: реапропріацію, зміну стилістичного навантаження, в двох словах. Насправді пояснення було на слові =queer= квір. Це - нормально. Філологи знають, що значення слова може звужуватися або, навпаки, розширюватися в контексті історії та розвитку мови. І всЬО !
    Вивихнута реальність.
    Добре, що голову не відрізали. Тільки від занять відсторонили.
    Скоро всякі повказують, які слова ми не маємо права казати. Будемо дозволу питати, чи можна взагалі розмовляти.
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