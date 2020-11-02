Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду

За посаду президента Молдови в другому турі змагатимуться чинний глава держави Ігор Додон і колишня прем'єрка, кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду.

Про це свідчать попередні результати голосування після опрацювання протоколів майже із 70% виборчих дільниць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з цими результатами, Ігор Додон набирає 36,42% голосів виборців, колишня прем'єрка, кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду набирає 30,8% голосів виборців.

Далі - кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий - 17%, кандидат від партії "Шор" Віолета Іванова - 8%, кандидат від партії "Платформа DA" Андрій Нестасе - 3,31%. Решта три кандидати набирають менше, ніж два відсотки голосів.

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Аналітики не відкидають, що після опрацювання 100% протоколів результати Ігоря Додона і Майї Санду можуть бути майже рівними. Це пояснюється тим, що на виборчих дільницях за кордоном проголосувало близько 150 тисяч виборців - понад 10% виборців. Більшість із них здебільшого голосує за Майю Санду і праві партії. На восьми виборчих дільницях у країнах Європи голосування було продовжено через великий наплив виборців. На цих дільницях голосування ще триває.

У виборах взяло участь близько 43% виборців.

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