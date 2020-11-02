Радник Трампа вибачився, що дав інтерв'ю російському телеканалу
966132
Радник робочої групи Білого дому США з боротьби з поширенням коронавірусу, професор Скотт Атлас вибачився за інтерв'ю пропагандистському російському телеканалу RT.
Вибачився Атлас у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я нещодавно дав інтерв'ю телеканалу RT, я не знав, що він зареєстрований як іноземний агент. Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися", - написав радник Трампа.
Професор наголосив, що особливо просить вибачення у спільноти, що займається гарантуванням національної безпеки.