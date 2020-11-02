"Укрзалізниця" закрила продаж квитків з Ужгорода та з інших станцій "червоної" зони

Продаж квитків з окремих станцій "червоної" зони карантину припиняється з 2 листопада.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"З 00:01 2 листопада закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка", - йдеться в повідомленні.

Тепер потяги йтимуть через ці станції без посадки пасажирів. Висадка відбуватиметься у звичайному порядку.

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Таким чином потяги "Ужгород - Харків - Ужгород" йдуть тепер за маршрутом "Мукачево - Харків - Ужгород", "Ужгород - Лисичанськ - Ужгород" - за маршрутом "Батьово-Пас. - Лисичанськ - Ужгород", "Ужгород - Запоріжжя - Ужгород" - за маршрутом "Мукачево - Запоріжжя - Ужгород", "Ужгород - Київ - Ужгород" - за маршрутом "Чоп-Пас - Київ - Ужгород", а "Ужгород - Одеса - Ужгород" - "Чоп-Пас. - Одеса - Ужгород" .