Малюська: епідситуація в українських колоніях - чудова, як у фантастичних фільмах

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що сам не до кінця розуміє, завдяки чому серед засуджених зберігається низька захворюваність на COVID-19. За його словами, співробітники колоній хворіють, а ув'язнені - ні.

Про це міністр сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. За його словами, епідситуація в колоніях краща, ніж можна було б очікувати.

"Якщо йдеться про епідемічну ситуацію в колоніях, то там настільки все прекрасно, що має вигляд, як у фантастичних фільмах. Там не хворіють люди на коронавірус практично", - сказав Малюська.

Міністра запитали, чи не пов'язано це з тим, що ув'язнених не тестують на коронавірус.

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"І тоді всі ходять безсимптомні абсолютно стовідсотково? Ні. Насправді якби це було дійсно так, і ми нічого не робили, за законами розвитку епідемії, у нас була би трагічна ситуація і зі смертністю, і з переведенням осіб на лікування. Насправді – ні. Я сам до кінця не розумію, яким чином, що ми такого кардинального зробили", - відповів Малюська.

За його словами, у колоніях вжили безліч заходів протиепідемічної безпеки.

"Ми закрили для відвідувань, ми забезпечили засобами індивідуального захисту. Але все одно частково загадка залишається. Тому що показники захворюваності, коли я про них говорю колегам з МОЗ, будь-яким іншим фахівцям, то ніхто не вірить в реальності", - пояснив глава Мін'юсту.

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При цьому, за його даними, хворіє персонал колоній.

"А співробітники хворіють. У тому-то і справа, що співробітники хворіють, хворіють досить у великій кількості. Але це не стосується ув’язнених. Серед ув’язнених у нас є три смерті з підтвердженим коронавірусом. Але, я нагадаю, у нас і ув’язнених, і засуджених більше 50 тисяч. Понад 50 тисяч і за всю епідемію три смерті. До того ж, я ще поясню, ці три смерті – це не люди, щоб можна було з чистою душею сказати, що померли від коронавірусу. Там було стільки хвороб, що питання життя було сумнівним, м’яко кажучи, і без коронавірусу", - розповів Малюська.

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Міністр сказав, що Україна, за його даними, - серед лідерів за ефективністю боротьби з коронавірусом в закладах виконання покарань.