В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 2 листопада.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 00 годин 00 хвилин 2 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій" зоні", - написав він у соцмережі.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

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Так, до червоної зони будуть віднесені:

- міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський райони Волинської області;

- Слов'янський район Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівського, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- Пологівський район Запорізької області;

- місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;

- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

- Марковський та Троїцький райони Луганської області;

- Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;

- місто Миколаїв Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;

- місто Полтава Полтавської області;

- міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

- міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;

- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівскій, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області", - повідомив Немчінов.





















