Новини • Коронавірус і карантин

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб

107211
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб
Станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 436 707 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5300 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 46 823 570 випадків інфікування, з них 436 707 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 205 321 особа, з них 5300 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 33,7 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 21-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб 02

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Василь Худотеплий
    Чомусь Т.Г. Шевченка згадав. Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 8437
  • Скайхок Дуглас
    08:20 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6766
    08:21 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 4701
    Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6116 Ботка.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини