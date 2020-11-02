Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб

Станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 436 707 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5300 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 46 823 570 випадків інфікування, з них 436 707 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 205 321 особа, з них 5300 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 33,7 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 21-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

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