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КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна

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КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна
Судді КСУ не випадково йдуть за таким сценарієм. Усе вивірено і прораховано.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Соня Кошкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Ось - порядок денний засідання КСУ на вівторок.

Гадаю, ви його вже бачили, та раптом.

Отже, три питання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову

  1. Українська мова

Розрахунок дуже простий: раздраконити суспільство. Думаю, не тільки Київ.

Ясно, судді КСУ не випадково йдуть за таким сценарієм. Все вивірено і прораховано.

Там немає одного бенефіціара, але цілий пучок. Ситуативний збіг інтересів.

Якщо після цього вулиця просто знесе будівлю КСУ (із суддями заодно) і забетонують нахрін - це, мабуть, буде найбільш вегетаріанський сценарій. Однак розрахунок на те, що цим не обмежиться.

  1. Ні про що. Відволікання уваги.
  2. Дуже підлий пункт. Дуже. Хоча, на перший погляд, здається нешкідливим. Мова про те, щоб заборонити Фонду гарантування вкладів видавати нормативні акти.

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Чим загрожує? ПОВНИМ юридичним відкатом щодо всіх банків, які були визнані неплатоспроможними з 2014-го.

Повним.

І наслідки вельми небезпечні.

Найпростіший сценарій: у судах загальної юрисдикції, а далі, може, і в Лондонському (куди ж без нього) доводиться, що процедура націоналізації комерційних банків проводилася на базі неконституційних актів. Значить, що?

Правильно, громадяни! Скасовуємо націоналізацію, а колишнім власникам повертаємо все сторицею. Може навіть з урахуванням недоотриманих прибутків.

А що?

Гуляти так гуляти!

Усі, звичайно, відразу подумали на головний націоналізований банк країни.

Так, і він теж.

Але, повірте, крім нього стільки менш масштабних, що якщо їх разом додати і поставити з ним на одні терези, то незрозуміло ще що, з точки зору шкоди для держави (тобто, платників податків, нас з вами) переважить.

Що робити в цій ситуації?

КСУ налаштований рішуче, але на стежку війни вийшли не всі судді.

Є президентський законопроєкт - гнати їх усіх у шию і справі кінець.

Радикально, потрібні голоси, не до кінця зрозуміла юридична не/спроможність (кажуть багато, в тому числі Венеціанка), але точно справедливо.

Ідеально - судді самі подають у відставку.

Зберігаючи реноме.

Статус.

Ім'я.

Пільги.

Взагалі все.

Просто пишуть заяву і йдуть самі.

Безумовно, з можливістю заявити про себе знову - з тією чи іншою квотою - спробувати "проапгрейдити".

І чесно б, і розумно.

Подивимося ", - завила Кошкіна.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна 01
КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна 02
КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна 03

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Топ коментарі

  • Valet Valet 4c9fbeaa
    Зря ОПЗЖ не глушим,
    Зря не давим Шария.
    Всей своей враждебной сутью
    Подрывают и вредят
  • Стрелок
    Алексей Петров:

    Зеленский и ценности Майдана, это так же смешно, как Зеленский и военкомат!

    Дмитрий:

    Чув#рло ржавшее над тем, как мусора избивали майдановцев, рассуждает о ценностях Майдана.
    Потерпевший, который в неконституционный способ создал себе монобольшинство, рассуждает про ценности Конституции.

    Herman Aksom:

    Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі". Перший президент за викликом. Найдедевша шльондра в країні. На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.

    Кіт Вчений:

    Я ще пам'ятаю, як після дебатів Овоча та Юща, це чм@ пафосно заявляло, що «наш Віктар Фьодрич був кращий».

    Всі ж бачили Парасюка, Юрчишина та інших з флаєрами і димовухами під КСУ у червні 2019 коли цей самий склад чортів КСУ визнав неконституційний указ нелоха про розпуск Ради конституційним.

    Ні, не бачили? А чому?

    Алексей Петров:

    Сегодня Конституционный Суд Украины, будет рассматривать языковой Закон! Так вот... Как русскоязычный гражданин Украины говорю... «Відчепиться від мови, потвори кремлівські! Сімдесят відсотків першого складу нашого, 37-го батальйону були російськомовні!.. Воювали за Україну так, що отримали від російських окупантів прізвище «Неадекватний батальон». Так ось, багато батальйонів російськомовні, але за українську мову, порвут московітів на конфеті».

    "Людям дрова дає". Жителі ОТГ на Кіровоградщині пояснили,чому обрали головою вбивцю-Лозінського.

    Кіт Вчений:
    Пан добрий, як не вб'є, то дрова дасть.
    Дрова завжди проголосують за сокиру?

    Πραβдοργδ™:

    А тільки на «Велике крадівництво» було забрано з антикоронавірусного (65 млрд.) фонду 35 мільярдів.
    І хто тут мародери?

    Hellis:

    Сегодня до меня дошло, что, бегая в истерике от происходящего и пытаясь спасти свою власть, зеленые до сих пор не подали в Раду бюджет страны на 2021 год. Тот самый, который должен быть принят ДО 20 октября

    Pavlo Nuss:

    Як виявилось, двоє членів ДВК від партії "Голос" одночасно зареєстровані як кандидати в депутати від "Слуги народу".
    Ну, в принципі, це очікувано.

    Ukraine DIY:

    Смотрела стрим с Гончаренко и Порохом...Намеков более чем достаточно, так что не просто держим, а ФОРМИРУЕМ строй.
    За Украину! За Гетьмана! За каждого из нас!
  • Igor Klymchuk
    Я так розумію, що Верховну Раду можна розпускати, а посаду президента ліквідувати, якщо КСУ почне проводити пленарні засідання щодня.Особливо бентежить яким боком КСУ до фонду гарантування вкладів.
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