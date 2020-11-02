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За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки

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За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки
В Україні станом на ранок понеділка, 2 листопада, зафіксовано 6754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 402 194 осіб.

За добу одужали 2327 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 163 768 осіб. Протягом минулої доби померли 69 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 7375 осіб. Всього в Україні станом на ранок 2 листопада на COVID-19 хворіє 231 051 особа, що на 358 осіб більше, ніж добою раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (817) області, Києві (507), Львівській (464), Чернівецькій (418) і Житомирській (398) областях.

За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 01
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 02
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 03
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 04
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 05
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 06

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Топ коментарі

  • Vitaly Ytsuken
    Ну это как бы статистика за воскресенье. И там уже по традиции все показатели меньше чем в другие дни. Завтра опять вырастет.
  • Иван Пупкин 2c075116
    она не уменьшается. понедельник прошлый 5426, сегодня 6 754 ....
  • Патріот України 9171710f
    Статистика уменьшается, это радует.
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