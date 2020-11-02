За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки

В Україні станом на ранок понеділка, 2 листопада, зафіксовано 6754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 402 194 осіб.

За добу одужали 2327 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 163 768 осіб. Протягом минулої доби померли 69 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 7375 осіб. Всього в Україні станом на ранок 2 листопада на COVID-19 хворіє 231 051 особа, що на 358 осіб більше, ніж добою раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (817) області, Києві (507), Львівській (464), Чернівецькій (418) і Житомирській (398) областях.















