COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 817, Київ - 507 і Львівщина - 464

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 2 листопада в Харкові і Харківській області на коронавірус захворіли 817 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 37 997 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 531 особа. З початку епідемії одужали 6 995 пацієнтів.

Станом на 2 листопада кількість активних хворих у Харкові і Харківській області становить 30 471 особу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Харківщині було зафіксовано 1 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 883 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ і Львівська області.

Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становив 507 осіб. Загальна кількість інфікованих - 38 745. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 787 осіб, за минулу добу - 9. З початку епідемії одужали 12 924 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві - 25 034.

У Львівській області на коронавірус захворіли 464 людини. Загальна кількість інфікованих становить 30 700 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 891 особа, за минулу добу - 15. З початку епідемії одужали 12 125 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 17 684 людини.