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У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря

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У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря
В Україні вже були ситуації, коли кризи доводилося вирішувати саме політико-правовими рішеннями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила представниця парламенту в КСУ, нардепка "Слуги народу" Ольга Совгиря.

Нардепка визнає, що президент обрав не юридичне, а політичне рішення питання, і що це несе певні ризики для майбутнього держави. Совгиря розраховує, що правовий комітет розгляне проєкт вже в середу 4 листопада, проте не виключає, що між читаннями депутати внесуть правки в документ.

"Ця ситуація має не тільки правову, а й політичну сторону, звичайно, ризик є, але ніхто ніколи не очікував, що КСУ ухвалить таке рішення, через яке буде така негативна реакція суспільства, західних держав, міжнародних організацій, які підтримують Україну", - підкреслила представниця ВР в КС.

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В Україні вже були ситуації, коли кризи доводилося вирішувати саме політико-правовими рішеннями, каже Совгиря. Як приклад вона наводить низку рішень парламенту після Революції Гідності. На її думку, в разі розгону КСУ новий склад можна буде сформувати до середини наступного року.

"Це легко порахувати, у законі про КСУ всі терміни визначені: і подання кандидатур, і проведення конкурсів, це від трьох до шести місяців. Але варто мати на увазі, що, звичайно ж, COVID вносить корективи", - додала Совгиря.

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Топ коментарі

  • WerwolfSity
    Інші варіянти?
    Законний В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 4210 шлях лише один - примусити попросити суддів написати заяву про відставку.
    А просити доведеться паяльником, чи праскою . В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 972
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Зебуины упорото не хотят рассматривать законные пути решения проблемы.
    Кукловоды поставили задачу "Разогнать!", надо выполнять.
  • саша паламарчук
    В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 8336
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