Терміни зарахування іноземців до вишів України продовжено, - Міносвіти
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Міністерство освіти і науки України продовжило терміни зарахування іноземців в установи вищої освіти в 2020/2021 навчальному році.
Про це в Telegram повідомив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з карантинними обмеженнями та епідеміологічною ситуацією Міносвіти продовжило терміни зарахування іноземців в установи вищої освіти України в 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, надається можливість для іноземців навчатися за дистанційною формою, за винятком спеціальностей галузі знань "Охорона здоров'я".
Зміни в порядок організації набору і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства зареєстровані в Міністерстві юстиції та 30 жовтня опубліковані в "Офіційному віснику України".